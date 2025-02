[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia ospiterà il TopDay Tourism 2025: un’opportunità per il settore turistico locale

Il Comune di Manfredonia sostiene e promuove l’iniziativa TopDays, organizzata da ARPAL Puglia per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico.

L’evento, che farà tappa nella nostra città il prossimo 20 marzo, oltre che a Bisceglie e Polignano a Mare, rappresenta un’importante occasione per il territorio, con l’obiettivo di rafforzare uno dei comparti chiave dell’economia regionale e agevolare la selezione di personale qualificato in vista della prossima stagione estiva.

La scelta di Manfredonia come sede di una delle tappe è stata resa possibile grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale e, in particolare, dell’ Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile, che ha seguito il percorso di candidatura e collaborato con gli enti coinvolti per garantire lo svolgimento dell’evento in città.

“Abbiamo ritenuto importante sostenere questa iniziativa, che può contribuire a creare nuove opportunità di impiego per il nostro territorio e a rafforzare il settore turistico locale”, ha dichiarato l’Assessore Matteo Gentile. ” L’incontro tra aziende e lavoratori è un elemento essenziale per rispondere alle esigenze del mercato, e ospitare il TopDay Tourism 2025 è un’occasione per Manfredonia di partecipare attivamente a questo processo.”

A rafforzare l’impegno dell’amministrazione comunale è il commento del Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che evidenzia il valore strategico dell’iniziativa: “La nostra città ha tutte le potenzialità per essere una destinazione turistica d’eccellenza. Per raggiungere questo obiettivo, però, è fondamentale garantire competenze e professionalità adeguate.”

L’evento si terrà presso la Biblioteca Comunale e l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo Celestini, spazi messi a disposizione dall’Amministrazione per garantire lo svolgimento delle attività.

L’Amministrazione invita le imprese e i lavoratori del settore turistico a prendere parte all’iniziativa. i cittadini potranno candidarsi alle offerte di lavoro TOPDays pubblicate sul portale regionale LavoroxTe Puglia o registrarsi al link https://forms.gle/gc4wTHvadtjSkZNL7.

Per ogni informazione è possibile contattare il Centri per l’impiego della provincia di Foggia, dove il team di operatori dedicato fornirà supporto alle aziende e alle persone interessate a partecipare.