Manfredonia, Ospedale al buio. Ferma condanna di Cobas. “Dette clamorose bugie”

Il Cobas Puglia condanna con grande determinazione quello che è accaduto all’ospedale di Manfredonia nella giornata di Sabato 19 Ottobre 2025 quando un “misterioso black out” ha colpito la cabina elettrica ed ancora più grave non sono entrati in funzione i gruppi elettrogeni .



Il gravissimo episodio ha lasciato per oltre tre ore l’ospedale di Manfredonia senza corrente.



Ci riserviamo di avanzare azioni legali presso la magistratura a tutela dei cittadini, soprattutto per il nostro domani



Quello che è accaduto si deve soprattutto, secondo noi, alla responsabilità di una ASL che di fronte alla necessità di mettere a nuovo la cabina poco ha fatto in questi anni.

Per non parlare , sempre secondo noi, del mancato avvio dei gruppi elettrogeni di emergenza .



L’impianto deve essere messo in funzione spesso perché deve rispondere immediatamente alla necessità nei reparti di avere un minimo di corrente che salvaguardia la vita dei pazienti .

Dicono che non ha funzionato perché il black out non ha fatto funzionare la pompa del gasolio.

Secondo noi una bugia clamorosa perché i due impianti, la cabina ed i gruppi elettrogeni, sono completamente separati ovviamente.



I dubbi ci vengono rispetto alla mancanza di manutenzione e forse si pagavano anche senza farlo.

L’ospedale di Manfredonia ha subito un grave ridimensionamento in tutti questi anni diventando l’ombra di quello che era una volta, con gravi responsabilità della politica locale che si affretterà invece in questi mesi a chiedere i voti.



Le manifestazioni che facciamo in questi mesi sono rivolte a chiedere una migliore sanità , ma qualcuno preferisce spendere in armi.



Manfredonia 21.10.2025

Per il Cobas Puglia

Roberto Aprile