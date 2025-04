[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ordinanza di sgombero di due immobili in Via Antiche Mura: “Possibile distacco del solaio”

Il Sindaco VISTO il verbale redatto da personale dell’Ufficio Tecnico in data 18/04/2025 che si è

recato presso il fabbricato ubicato in Via delle Antiche Mura, 221/A dal quale sono emersi

evidenti segni di degrado all’intradosso del solaio di copertura (di tipo SAP) relativi all’intero

appartamento del quarto piano adibito ad abitazione, invaso da infiltrazioni e condensa, ed in

particolare, in 2 vani con lo sfondellamento del solaio e la esposizione dei ferri di armatura

visivamente molto ossidati e sfibrati. Si è rilevata, inoltre, la presenza di un puntellamento non

idoneo ad assolvere la propria funzione. In buona parte dell’appartamento sono state

riscontrate lesioni che denotano un possibile distacco imminente di parti dell’intradosso del

solaio.



VISTO il rapporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia – Scheda n. 1742

del 18/04/2025, dal quale è emersa la necessità di sgomberare l’immobile sito al quarto piano

e quello sottostante sito al terzo piano, a scopo cautelativo, in attesa dei necessari

accertamenti tecnici.



CONSIDERATO che le condizioni degli immobili interessati dal pericolo direttamente o

indirettamente, necessitano di verifiche strutturali al fine di escludere il rischio per la pubblica

e privata incolumità, si ritiene di dover ordinare immediatamente lo sgombero degli immobili

siti in Manfredonia alla via delle Antiche Mura, civ. 221/A, piano terzo e quarto.

RITENUTO sussistere pericolo per la pubblica e privata incolumità, tale da rendere

necessaria la verifica strutturale e le azioni necessarie per il definitivo superamento delle

criticità emerse nel fabbricato di Via delle Antiche Mura civ. 221/A;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza alla salvaguardia della pubblica e

privata incolumità;

ORDINA