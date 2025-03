[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ordinanza di chiusura della scuola Croce

IL SINDACO

Visto l’avviso di interruzione di energia elettrica per la giornata di venerdì 28/03/2025 p.v., dalle ore

09:00 alle 15:00, emanato dal Gestore di corrente elettrica “e- distribuzione”.



Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette, per detta giornata, le condizioni di agibilità

del plesso “Croce” dell’Istituto Comprensivo Statale “Perotto- Orsini- Croce”, e che, pertanto, non

risulterà possibile garantire l’erogazione di acqua corrente, condizionata al funzionamento di

un’autoclave, dell’ascensore, nonché all’utilizzo delle luci artificiali e le apparecchiature informatiche e di

telecomunicazione;



Ritenuto necessario disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche nella Scuola

dell’infanzia e primaria del plesso “Croce” dell’Istituto Comprensivo Statale “Perotto- Orsini- Croce”,

nella giornata di venerdì 28/03/2025;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;



ORDINA

per i motivi esposti in premessa, la chiusura delle attività didattiche che si svolgono nel plesso “Croce”

dell’Istituto Comprensivo Statale “Perotto- Orsini- Croce”, che ospita la Scuola dell’infanzia e primaria

per il giorno 28/03/2025.

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo “Perotto- Orsini- Croce”.

Dalla sede Municipale, 26 Marzo 2025

IL SINDACO

dott. Domenico la Marca