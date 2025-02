[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, nuova sede per ‘Strada Facendo’: nell’ex presidio del Movimento 5 Stelle

Nuovo anno, nuova sede, nuovi progetti, ma “al centro” resta sempre il sano e costruttivo impegno civico per Manfredonia ed il territorio.

“Strada Facendo” ha cambiato sede: siamo in Via delle Cisterne n.12 (ex presidio del Movimento 5 stelle).

A breve tutte le informazioni su iniziative ed attività di un progetto che non si è mai fermato e non è mai mutato nella forma e nella sostanza. Noi ci siamo. Pronti ad iniziare una nuova fase!

Lo scrive in una nota Strada Facendo