Manfredonia
Manfredonia, numero verde per segnalare guasti all’illuminazione pubblica
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
💡L’Amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che è attivo il numero verde dedicato alla segnalazione di guasti e malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica, servizio gestito a Manfredonia da Edison Next.
📞 800 628 172
🕒 Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni
Segnalare lampade spente, punti luce non funzionanti o altre criticità è un passaggio indispensabile per attivare il pronto intervento della società incaricata della gestione del servizio.
📌 Invitiamo i cittadini a indicare con precisione il luogo del guasto, così da consentire un intervento rapido ed efficace.