Manfredonia

Manfredonia, numero verde per segnalare guasti all’illuminazione pubblica

Redazione2 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

💡L’Amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che è attivo il numero verde dedicato alla segnalazione di guasti e malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica, servizio gestito a Manfredonia da Edison Next.

📞 800 628 172
🕒 Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni

Segnalare lampade spente, punti luce non funzionanti o altre criticità è un passaggio indispensabile per attivare il pronto intervento della società incaricata della gestione del servizio.

📌 Invitiamo i cittadini a indicare con precisione il luogo del guasto, così da consentire un intervento rapido ed efficace.

Redazione2 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©