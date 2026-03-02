Manfredonia: nominati gli scrutatori, ma il sito del Comune non pubblica gli elenchi
Lunedì 2 marzo 2026 la Commissione Elettorale Comunale ha proceduto alla nomina di n. 184 scrutatori di seggio elettorale per il referendum popolare confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.
Sono stati nominati ulteriori 100 scrutatori supplenti che potranno essere nominati in caso di rinuncia degli scrutatori effettivi.
Gli elenchi sono consultabili presso l’Ufficio elettorale – Palazzo della Sorgente, Piazzale Alessandro Galli – nelle seguenti giornate:
- Martedì ore 09.00-11.00 – 17.00-18.30
- Giovedì ore 09.00-11.00
Si ricorda che lo scrutatore dovrà presentarsi presso la sezione elettorale entro e non oltre le ore 16:00 di sabato 21 marzo 2026 munito della nomina e del documento di identità.
A partire dalle ore 16:00 di sabato 21 marzo 2026, dopo l’insediamento del seggio, saranno svolte le operazioni preliminari a quelle di voto.
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo 2026 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo 2026 dalle ore 7 alle ore 15.
Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo il termine della votazione.
LA DIRIGENTE
Maria Sipontina Ciuffreda