Manfredonia, nomina nuovo comandante Polizia Locale: esposto in Prefettura

Comunicazione a mezzo pec a prefettura.preffg@pec.interno.it

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FOGGIA

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Il sottoscritto avv. Vincenzo Di Staso, quale componente del Consiglio Comunale di Manfredonia della lista “Strada Facendo”, giusto decreto di nomina dell’11 luglio 2024, intende portare all’attenzione della Vs. Autorità la condotta tenuta dal Sindaco e dalla Giunta Comunale in relazione alla deliberazione della Giunta Comunale emanata in data 13 agosto 2024 con il numero progressivo 11.

Tale deliberazione porta come oggetto “utilizzo condiviso del comandante della polizia locale del comune di Mattinata”

Nella prima premessa è riportato “preso atto del termine della convenzione stipulata con il comune di Mattinata per l’utilizzo condiviso del proprio comandante presso il comune di Manfredonia”.

In allegato alla deliberazione in questione, risulta pubblicato uno schema di convenzione che risulta essere privo di alcuna sottoscrizione, privo di data e privo di altri elementi essenziali.

Pertanto si evidenza una preliminare anomalia in cui si richiama un determinante atto presupposto che, invece, non esiste.

Si intende dare seguito a degli accordi assunti in base ad una convenzione inesistente.

A ciò si aggiunga che la determinazione richiama espressamente non meglio precisati “accordi informali tra le due amministrazioni comunali”come presupposto per i criteri di scelta sia della persona del comandante della Polizia Locale del Comune di Mattinata, sia dei criteri di impiego presso il Comune di Manfredonia.

Nel medesimo accapo viene richiamato, altresì, un consenso informale del Comandante della Polizia Locale a nominarsi, acquisito sempre in contemporanea con i richiamati accordi informali.

Un provvedimento di siffatta importanza e delicatezza, assunto nell’ambito dell’attività amministrativa di una amministrazione comunale che è stata soggetta a scioglimento ex art.143 T.U.E.L. con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2019, si fonda su criteri di determinazione delle scelte amministrative assolutamente oscuri.

Peraltro la figura del Comandante della Polizia Locale di Manfredonia è stata sempre ricoperta da soggetto inquadrato nella categoria professionale di cui alla lettera D e non si è mai richiamato un soggetto che ricoprisse funzioni ed elevata qualificazione, come invece determinato nel provvedimento in questione.

Inoltre vi sono dipendenti della Polizia Locale di Manfredonia, attualmente in servizio, che possono ricoprire la carica di comandante della Polizia Locale ricoprendo i medesimi requisiti di funzionario come sussistenti in capo al comandante preso in prestito.

Risulta essere condotta assolutamente da stigmatizzare e del tutto ingiustificata quella tenuta dal Sindaco e dalla Giunta del Comune di Manfredonia che hanno ritenuto, secondo non meglio precisati accordi informali con il Comune di Mattinata, di prendere in prestito un dipendente con un profilo professionale inferiore.

Peraltro provvedendo anche ad assumere un impegno di spese di complessivi € 7.493,00 per un “prestito di personale” di soli quattro mesi per due giorni alla settimana, mentre si ha la disponibilità dei su richiamati dipendenti già in servizio presso la Polizia Locale del Comune di Manfredonia.

Non risulta nella deliberazione in questione che altri dipendenti comunali con la qualifica di funzionario siano stati interpellati ed abbiano respinto una eventuale proposta di assunzione di incarico di comandante della Polizia Locale, ammesso che possa esserli riconosciuta tale facoltà senza addurre alcun valido impedimento.

Si ravvisa, pertanto, un ulteriore grave mancanza nella deliberazione in questione, poiché si assume l’impegno di spesa di € 7.493,00 per un prestito di un dipendente che si rivela assolutamente non necessario, in un Comune sottoposto ad un rigido piano di riequilibrio pluriennale sotto la vigilanza della Corte dei Conti.

Quale ulteriore e non meno rilevante criticità della deliberazione in esame, si rappresenta che la convenzione per l’utilizzo di un dipendente avente, peraltro, la funzione di Comandate della Polizia Locale, necessita dell’approvazione preventiva dell’organo consiliare.

Nel caso di specie tale importante e determinante passaggio amministrativo, risulta essere stato del tutto pretermesso, senza addurre alcuna minima e valida giustificazione e senza citare la eventuale ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge.

Tanto premesso e ritenuto, si ritiene opportuno portare alla Vs. attenzione l’operato del Sindaco e della Giunta Comunale di Manfredonia nel deliberato del provvedimento di Giunta Comunale del 13 agosto 2024 affinchè vengano opportunamente vagliati ed approfonditi i rilievi rappresentati in narrativa e, qualora si condivida i ravvisati profili di illegittimità, vengano presi tutti i conseguenti ed opportuni provvedimenti.

Con osservanza.

Manfredonia, 26 agosto 2024

​avv. Vincenzo Di Staso