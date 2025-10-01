[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, nessun Consiglio Comunale convocato a settembre. Marasco: “E la trasparenza?”

Illustrissime Autorità,

nel mese di settembre il Comune di Manfredonia ha omesso di convocare almeno un Consiglio Comunale, non specificando le motivazioni.

Con la presente a norma della legalità e trasparenza tanto invocata dal Sindaco e dalla intera Giunta Comunale ( a mio avviso è il contrario),

visto lo Statuto, visto il regolamento del Consiglio Comunale di Manfredonia che andrebbe aggiornato e modificato dove è necessario ad esempio la formazione dei gruppo Consiliari in aula ed altro, ritenuto importante la vita amministrativa della Città di Manfredonia.

Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente che, costituendo i criteri guida dell’azione politica e gestionale del Comune, di fatto vincolano il sindaco, il presidente, gli assessori, i dirigenti e i responsabili dei servizi. La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Il Consiglio gode di una ampia autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile.

L’art. 38 del TUEL prevede che il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la con­vocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regola­mento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco.

Il regolamento consiliare è atto fondamentale per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al funzionamento del consiglio.

Gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale riguardano: lo statuto e i regolamenti; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le convenzioni con i Comuni, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro concessione, la partecipazione dell’ente locale alle società di capitale, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi.

La competenza del consiglio comunale non è di carattere generale, ma risulta limitata ad alcuni atti essenziali per la vita e il funzionamento del Comune, ma rispetto a tali atti, la competenza consiliare è inderogabile, esclusiva, tassativa. Non possono essere svolte da altri organi, tranne quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla giunta a condizione che siano ratificate antro 60 giorni dal consiglio, a pena di decadenza.

CHIEDO, CON LA PRESENTE LA CONVOCAZIONE URGENTE ALMENO DI TRE CONSIGLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE COME IN PREMESSA.

Con le più ampie riserve .

Manfredonia 01.Ottobre 2025 . IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO GIUSEPPE MARASCO