Manfredonia, “Nel programma di Di Staso lo smantellamento dei binari con apertura della città al mare”

Anna Trotta, già Assessore alla Pianificazione Urbana, illustra il progetto di rimozione dei binari da Manfredonia Ovest a Manfredonia città, con apertura di Manfredonia al mare.

Un progetto da 60milioni di euro (zero costi per il Comune), frutto di un accordo dell’Amministrazione Rotice con Regione Puglia, RFI e FS, a cui è mancata solo la sottoscrizione del protocollo d’intesa (già pronto) a causa della volontà di 13 consiglieri di mandarla a casa con una firma in una stanza del notaio.

Il progetto oltre alla riqualificazione urbana, prevede un nuovo sistema di trasporto locale sostenibile con diverse fermate per i passeggeri (tra le quali quella agli scavi archeologici di Siponto) e la riattivazione della stazione “Frattarolo” per lo scalo merci con il Porto Alti Fondali ed il collegamento ad altre piattaforme logistiche nazionali.

Il progetto è inserito nel programma di Vincenzo Di Staso – .