Manfredonia, Natale nel bene e nel male: da bitorzoluti concetti degli inetti distruttori

Come è bella Manfredonia stamattina,con il pensiero di vecchio e nuovo Natale – su la linea della vita… vista dal luogo dove c’era il vecchio e amato “Trabucco del Cuore ” – eterno che non morirà ma in me , figlio di pescatore ,di paese che amava la sua terra e la sua sua gente.

Che bel ricordo, ho di quei giorni di fine novembre … in me ; in noi cresceva l’ attesa della SanaVigilia – io ed alcuni amici si andava a sentire il profumo del mare, proprio in queste ore , dove l’aria iniziava a dare l’odore delle prime pettole, ‘ ossia pizze gialle morbide lievitate di sole manfredoniane.

Accidenti che commozione, si provava …ero piccolo e guardavo quel mare turbolento, invernale. Attorniato da centinaia di gabbiani che mi sfioravano la testa…mentre il suono delle sirene delle barche, che rientravano nel Porto pieni di pesce.La vita era pura , più leggera , chi li dimentica quelle anguille nelle vasche dei pescivendoli all’ingrosso, il Molo di Ponente sembrava un presepe – e io ricordo , mi commuovevo di lacrime e gioia, per quella gente che amava il Natale – tra le persone che passavano tra il bene e il male.

Oggi , tanti sono dimenticati, aiutate le persone in difficoltà.

Il mio paese , non vuole crescere , l’ inciviltá che è accaduto ieri in” Piazza Duomo “è l’ennesimo sfregio alla nostra cara città. Nella mia cara città ho trovato una nuova sensazione di vita, come dicono tanti ragazzi e ragazze , che studiano e lavorano fuori dal nostro paese… e cittadini adulti manfredoniani – che nella festività più importante, fanno ritorno a casa per sentire l’odore e la grazia della propria terra.Noi siamo Manfredonia – voi non siete niente – rappresentate l’anima nera del nostra cara terra ,anima calpestata sempre da bitorzoluti concetti.

Di Claudio Castriotta