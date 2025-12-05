Sport Manfredonia
Manfredonia-Nardò: la designazione arbitrale
Sarà il Sig. Vittorio Umberto Branzoni della sezione di Mestre a dirigere la 15ª giornata di Serie D in programma domenica 7/12/2025 alle ore 14:30 contro il Nardò allo stadio Miramare.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Axel Mastroianni della sezione di Mantova e dal Sig.Federico Mucciante della sezione di Milano.
