Manfredonia-Nardò: la designazione arbitrale

Sarà il Sig. Vittorio Umberto Branzoni della sezione di Mestre a dirigere la 15ª giornata di Serie D in programma domenica 7/12/2025 alle ore 14:30 contro il Nardò allo stadio Miramare.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Axel Mastroianni della sezione di Mantova e dal Sig.Federico Mucciante della sezione di Milano.

