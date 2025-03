[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, monumento per i giovani carabinieri deceduti nell’incidente di Eboli

La Giunta Comunale di Manfredonia delibera di prendere atto e condividere l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione locale “Gen.le R. Castriotta” con sede in Manfredonia alla via della Croce 1/M, e di esprimere indirizzo favorevole all’accettazione della donazione del monumento commemorativo dedicato ai due carabinieri indicati in premessa, deceduti tragicamente nell’adempimento del loro dovere ad Eboli.

Ha quindi autorizzato l’installazione del monumento commemorativo da posizionare nell’area pubblica

adibita a verde della lottizzazione C10, posta tra via Santa Restituta e via Sottotenente Troiano.