Manfredonia merita attenzione

Per favore, provate a mettervi nei panni di noi elettori.

State sprecando tempo e risorse, su questioni che non riguardano il futuro della città.

Constatiamo come, in questi ultimi giorni di campagna elettorale, i toni stanno diventando sempre più accesi. Stiamo assistendo ad un susseguirsi di attacchi strumentali tra le compagini dei due candidati sindaci al ballottaggio.

Rivolgiamo un appello a tutti i candidati e ai rappresentanti dei partiti e movimenti locali affinché riportino il dibattito su un piano di rispetto e civiltà. I continui scontri non fanno altro che alimentare quella fetta di popolazione che si disinteressa della politica, arrecando un grande danno alla democrazia. Le elezioni devono essere un momento di confronto costruttivo, non un’occasione per divisioni e scontri.

Piuttosto ci interessa capire quali azioni concrete verranno messe in campo per provare a risolvere la complessa situazione dei Comparti che sta preoccupando sempre più i residenti di quella zona. O ancora, vogliamo capire, quali sono gli interventi specifici che si intendono mettere in atto per la lotta all’evasione e all’abusivismo. Ed ancora, dato che si è parlato molto di giovani: quali azioni concrete e misurabili si vogliono mettere in campo per frenare l’esodo dei nostri giovani e fornire loro maggiori opportunità di lavoro?

Auspichiamo che in questi ultimi giorni di campagna elettorale si torni a parlare di questo. Invitiamo tutti a concentrarsi su progetti, idee e soluzioni ai problemi della nostra amata Manfredonia.

Solo attraverso un dialogo sereno e rispettoso possiamo costruire un futuro migliore per la nostra città.

Osservatorio Civico Manfredonia