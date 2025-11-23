Politica Manfredonia
Manfredonia, martedì torna il Consiglio Comunale: i temi
Si comunica, che il giorno 25 novembre 2025, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, alle ore 9:00, si terrà il Consiglio Comunale in prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno 26 novembre 2025 alle ore 9:00, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione verbali delle sedute di consiglio comunale del 10 e 14 ottobre 2025 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
- Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 – annualità 2025-2026-2027;
- Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Estinzione anticipata mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Autorizzazione;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, art. N. 194, co 1, l. A) d. Lgs. 267/2000. Decreto ingiuntivo esecutivo n. 622/2018 Tribunale Foggia – INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A.;
- Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da intervento in somma urgenza ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. E) del d.lgs. 267/2000 servizio di guardiania presso sito sequestrato in località Sciali Di Lauro;
- Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da intervento in somma urgenza ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. E) del d.lgs. 267/2000 servizio di guardiania presso sito ex. CCR;
- Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da intervento di somma urgenza per operazioni di spegnimento incendio presso “Ultima Spiaggia” località Siponto;
- Intervento P9150 collettamento dei reflui delle marine all’impianto depurativo di Manfredonia (FG) agro di Manfredonia. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e recepimento proroga dichiarazione di pubblica utilità;
- Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al f. 23, p.lle 394 e 1353, 1400 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Variante puntuale al P.R.G. – Adozione.