Manfredonia, Marasco: “Pulizia e decoro, la situazione è disastrosa”

Oggetto: INTERPELLANZA URGENTE- Pulizia e decoro in città, situazione disastrosa e insostenibile, l’amministrazione dica quali azioni intende intraprendere per la festività natalizie e per il futuro 2025 e assunzioni all’A.S.E.

Il sottoscritto Giuseppe MARASCO non in proprio ma nella sua qualità di Consigliere Comunale Capogruppo del Circolo Fratelli d’Italia di Manfredonia, con la presente interpellanza URGENTE chiede al SINDACO e all’amministrazione Comunale con risposta orale e scritta sulla situazione in termini di decoro urbano all’interno della nostra città di Manfredonia è disastrosa: ogni giorno cestini pieni, rifiuti abbandonati ovunque, mancanza di controlli e sanzioni e una società dei servizi di igiene urbana ASE chiaramente inadempiente. Lo stato di incuria in cui versa attualmente la nostra città ne modifica negativamente l’immagine. Al contrario vivere in un luogo curato, ordinato e pulito renderebbe Manfredonia più vivibile e attrattiva. La richiesta all’amministrazione è quella di un report dettagliato dell’ultimo anno, che includa il numero delle sanzioni emesse dalla polizia locale per abbandono rifiuti e mozziconi, mancata raccolta deiezioni e non rispetto dei divieti di sosta per pulizia strade sia al centro che in periferie.

Considerando la gravità della situazione, desideriamo sapere quali azioni intende adottare l’amministrazione per contrastarla in modo tempestivo, anche concordando con il gestore del servizio igiene urbana modifiche nelle condizioni d’appalto e per le immediate assunzioni all’A.S.E. anche in forma ci contratto determinato inoltre perché al mercato settimanale gli operatori commercianti non raccolgono i loro rifiuti facendo la differenziata?

CIO’ PREMESSO il sottoscritto INTERPELLA il Sig. Sindaco e per esso l’Assessore delegato per sapere:- se e in che modo intende risolvere concretamente e non a chiacchiere .

Manfredonia lì 09/12/2024

IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO F.d.I. – Dr. Giuseppe MARASCO