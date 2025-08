[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Marasco: “Finalmente aperte le fontane pubbliche”

Manfredonia, le fontane pubbliche funzionanti sono importanti nel Comune, soprattutto in estate con il caldo torrido, per diverse ragioni:

Benefici per la Salute Rinfrescarsi: le fontane pubbliche offrono un luogo fresco e umido dove le persone possono rinfrescarsi e abbassare la temperatura corporea.

Idratazione: l’accesso a acqua potabile fresca può aiutare le persone a rimanere idratate, riducendo il rischio di disidratazione e problemi di salute correlati.

Benefici per la Comunità Sipontina Spazio pubblico: le fontane pubbliche possono essere un punto di incontro e di aggregazione per la comunità, favorendo la socializzazione e il senso di appartenenza.-

Estetica urbana: le fontane pubbliche possono essere un elemento architettonico e artistico che abbellisce lo spazio urbano e contribuisce alla qualità della vita.

Benefici per l’ Ambiente Rinfrescamento urbano: le fontane pubbliche possono contribuire a rinfrescare l’ambiente urbano, riducendo l’effetto “isola di calore” che si verifica nelle aree urbane.

Importanza in Estate, oggi 1° agosto Caldo estremo: in estate, le fontane pubbliche possono essere particolarmente importanti per fornire sollievo dal caldo estremo e prevenire problemi di salute correlati.

Accesso a acqua potabile: l’accesso a acqua potabile fresca è essenziale durante il caldo estivo, quando il rischio di disidratazione è più alto.In sintesi, le fontane pubbliche funzionanti sono importanti per la salute, la comunità e l’ambiente, e possono essere particolarmente utili durante il caldo estivo.

È importante che le autorità locali si assicurino che le fontane pubbliche siano funzionanti e accessibili a tutti, un grazie particolare per l’impegno di Amministratore va all’Assessore Francesco Schiavone.

Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA MANFREDONIA