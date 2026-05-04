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“InDIFESA”, conclusa la prima parte del tour che attraverso lo stupore rompe il silenzio della violenza sulle donne

La conferenza-spettacolo curata da Danilo Audiello che sta girando per tutta la provincia di Foggia



Si è conclusa la prima parte dello Spring Tour di “InDifesa”, il ciclo di conferenze-spettacolo dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, che sta attraversando il territorio pugliese con dei momenti di forte impatto culturale e sociale. “InDifesa” è un format innovativo che unisce arte, linguaggio simbolico, testimonianza e divulgazione, affrontando con profondità e delicatezza uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la violenza di genere. Il progetto, curato da Danilo Audiello, è promosso dalla cooperativa sociale Frequenze e beneficia del contributo finanziario relativo all’Avviso ACA – Avviso Consiglio Aperto, promosso dal Consiglio regionale della Puglia per sostenere la realizzazione di eventi e iniziative culturali, fieristiche e sportive. Al centro dell’esperienza vi è l’utilizzo dello stupore come strumento pedagogico, capace di rendere visibili le forme di violenza spesso invisibili e trasformare l’emozione in consapevolezza.



Il titolo racchiude un duplice significato: “Indifesi”, come condizione delle vittime, e “In Difesa”, come responsabilità collettiva nel proteggerle. «La conferenza-spettacolo si sviluppa attraverso sette quadri metaforici – spiega Danilo Audiello, meglio noto come Alexis Arts, detentore di 7 Guinness dei primati – che accompagnano il pubblico in un viaggio emotivo e simbolico: dall’invisibilità al silenzio, dalla paura all’isolamento, fino alla rinascita. Un percorso narrativo che mira a generare empatia, stimolare il dialogo e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla solidarietà». Lo Spring Tour di “InDifesa” ha già coinvolto numerose città della Capitanata e della Puglia, tra cui Vieste, Peschici, Torremaggiore, Troia, San Severo, Foggia, Deliceto, Vico del Gargano, Cerignola, Orta Nova, Manfredonia, costruendo una rete territoriale ampia e partecipata. «“InDifesa” non è solo una conferenza-spettacolo, ma un’esperienza trasformativa: un invito collettivo a riconoscere, comprendere e contrastare ogni forma di violenza, anche quella più silenziosa» conclude Audiello.

Tra i partner del progetto figurano, tra gli altri: Consiglio e Regione Puglia, Cooperativa Il Filo di Arianna, Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, Università degli Studi di Foggia, Comune di Foggia, CAV Morlino, cooperativa Frequenze, consorzio di cooperative sociali Oltre, Zurich Bank, i Centri Antiviolenza degli ambiti territoriali coinvolti e i Comuni ospitanti, insieme a numerose realtà che stanno contribuendo alla diffusione dell’iniziativa. Il ciclo di conferenze-spettacolo riprenderà nel periodo estivo.