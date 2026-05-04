Buonvino – Misteri a Villa Borghese: location, cast e trama della nuova serie Rai

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Nel cuore di Roma, tra i viali alberati e le statue che raccontano secoli di storia, prende vita Buonvino – Misteri a Villa Borghese, la nuova serie Rai Fiction che trasforma uno dei parchi più amati della Capitale in un palcoscenico di indagini e segreti. Ispirata ai romanzi di Walter Veltroni, la fiction porta sullo schermo un commissario gentile ma determinato, interpretato da Giorgio Marchesi, affiancato da Serena Iansiti in un racconto che mescola mistero, umanità e bellezza.

Cosa si nasconde dietro i casi che sconvolgono la quiete di Villa Borghese? Chi sono i personaggi che ruotano attorno al commissario Buonvino? E perché questa location è così perfetta per un giallo contemporaneo? Scopriamolo insieme.

La trama di Buonvino – Misteri a Villa Borghese: un commissario tra errori e seconde possibilità

Il protagonista, Giovanni Buonvino, è un commissario di polizia dai principi solidi e dal carattere umano. Dopo un errore commesso durante un blitz, la sua carriera ha subito una brusca frenata, relegandolo a mansioni burocratiche. Quando viene trasferito al commissariato di Villa Borghese, un luogo apparentemente tranquillo, Buonvino ritrova la possibilità di dimostrare il suo valore. In quella cornice di verde e silenzio, dove “non accade mai nulla”, si nascondono invece storie complesse e misteri che mettono alla prova la sua sensibilità e il suo intuito.

Accanto a lui c’è Veronica Viganò, interpretata da Serena Iansiti, una collega che porta con sé il peso di un passato doloroso. Dopo la morte del marito, anche lui poliziotto, Veronica ha scelto Villa Borghese per ricominciare, trovando nel lavoro e nella collaborazione con Buonvino un nuovo equilibrio. La loro intesa professionale si trasforma in un legame profondo, fatto di rispetto e fiducia reciproca, mentre il commissariato si anima di una squadra variegata e sorprendente.

Il cast di Buonvino – Misteri a Villa Borghese: volti e storie dietro la squadra

Oltre ai protagonisti, la serie presenta un cast corale che dà vita a personaggi ricchi di sfumature. Francesco Colella interpreta Pierluigi Portanova, l’ispettore esperto di informatica e memoria storica del commissariato. Dietro la sua calma apparente si nasconde un uomo che affronta da solo la crescita della figlia dopo la perdita della moglie, un dettaglio che aggiunge profondità e tenerezza al suo ruolo.

Matteo Olivetti è Daniele Cecconi, giovane agente impulsivo e diretto, spesso in contrasto con i superiori ma animato da un forte senso di giustizia. La sua spontaneità, a volte scomoda, diventa una risorsa preziosa per Buonvino, che riconosce in lui un talento autentico. Daniela Scattolin veste i panni di Ginevra Robotti, una giovane economista di Mestre che sogna di occuparsi di crimini finanziari. Afrodiscendente e determinata, Ginevra affronta pregiudizi e insicurezze con coraggio, trovando nel commissariato un luogo dove dimostrare il proprio valore.

Ogni personaggio porta con sé una storia personale che si intreccia con le indagini, creando un mosaico di vite e destini che rendono la serie più umana e coinvolgente. La forza di Buonvino – Misteri a Villa Borghese sta proprio in questo equilibrio tra giallo e introspezione, tra la tensione dell’indagine e la delicatezza dei rapporti umani.

Villa Borghese: la location che diventa protagonista

La vera protagonista della serie è Villa Borghese, un luogo che racchiude l’anima di Roma. Con i suoi 80 ettari di arte, storia e natura, il parco diventa un personaggio a sé, capace di influenzare le atmosfere e i ritmi del racconto. Le riprese si muovono tra il Laghetto, la Galleria Borghese, il Tempio di Esculapio e i viali alberati che fanno da cornice alle indagini del commissario. Ogni angolo del parco racconta una Roma diversa, sospesa tra passato e presente, tra bellezza e mistero.

La scelta di ambientare la serie in questo scenario non è casuale: Villa Borghese rappresenta un microcosmo della città, dove convivono turisti, artisti, sportivi e cittadini comuni. È un luogo di incontri e contrasti, perfetto per un racconto che esplora l’animo umano attraverso il linguaggio del giallo. La regia valorizza la luce naturale e i colori del parco, trasformando ogni episodio in un viaggio visivo che accompagna lo spettatore dentro la magia di Roma.

Buonvino – Misteri a Villa Borghese andrà in onda in due serate, il 7 e il 14 maggio 2026, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Una serie che promette di conquistare il pubblico con la sua eleganza narrativa, la profondità dei personaggi e la bellezza di una location che non smette mai di stupire.