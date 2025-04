[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, manifestazione di protesta del Villaggio Ippocampo: “Situazione vergognosa”

È indetta per il giorno VENERDÌ 02/05/2025 alle ore 10:00 in PIAZZA DEL POPOLO – sede del Comune di MANFREDONIA

pubblica manifestazione e sit-in per protestare contro la vergognosa situazione in cui versa il Villaggio, denunciata con l’allegato documento, per le ragioni che leggerai.

Per dar voce ai nostri disagi è necessaria una presenza che dimostri la stanchezza alle indegne vessazioni di cui siamo oggetto da oramai cinquantanni.

Sarò con voi in prima linea come sempre riservandomi altre personali iniziative, anche dirompenti, perchè la storia arrivi ad una giusta conclusione.

Cittadino di Ippocampo, nel tuo interesse, NON MANCARE! Partecipiamo numerosi per far rispettare i nostri diritti!

L’Amministratore