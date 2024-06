Manfredonia, “l’ordinanza del sindaco La Marca è uguale a quella di Rotice, ma allora la definivano inefficace”

In data odierna il Sindaco La Marca ha emesso l’Ordinanza n. 1/2024 per la “Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale”.

Facciamo un plauso al neo sindaco per aver fatto in maniera impeccabile il copia-incolla delle Ordinanze che il sindaco Gianni Rotice ha emesso nelle estati 2022 e 2023, permettendo, in deroga, alle attività di poter avere orari di lavoro prolungati ed ai giovani di non andare fuori città per cercare qualche ora di svago.

Un documento che, carte alla mano, è stato riproposto pari pari nei suoi contenuti, e che chi ora è al Governo, e sodali associazioni, definivano atti inefficaci di un sindaco ed un’Amministrazione dilettanti ed inconcludenti, sordi alle esigenze della città.

L’esempio di oggi, dimostra, invece, che le buone prassi e gli interessi della città sono sempre validi e non hanno colore politico.

Buona estate Manfredonia!

Ordinanza sindaco Gianni Rotice 👉 http://www.cittaconnessa.it/albo/downloadfile.php?ID_atto=46132

Ordinanza sindaco Domenico La Marca 👉 http://www.cittaconnessa.it/albo/downloadfile.php?ID_atto=47630

“STRADA FACENDO”