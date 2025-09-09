[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Liliana Rinaldi passa a Fratelli d’Italia

MANFREDONIA – “La consigliera comunale di Manfredonia Liliana Rinaldi aderisce a Fratelli d’Italia”. Lo annuncia il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis che aggiunge: “A lei, che ha già saputo dimostrare il proprio impegno nella costruttiva attività di opposizione all’amministrazione comunale di centrosinistra a Manfredonia e che sarà impegnata in prima linea nelle prossime elezioni regionali, auguro un ottimo e proficuo lavoro”.

“Fratelli d’Italia è il partito che si pone come forza politica capace di governare il Paese con idee, programmi e progetti da un lato e di saper essere, in Puglia e in Capitanata, la spina nel fianco per chi intende la politica come perpetuazione del potere. Non posso, dunque, che aderire con entusiasmo a quello che è un progetto politico solido e capace di interpretare al meglio il proprio ruolo di punto di riferimento per i cittadini”, commenta Liliana Rinaldi, eletta nella lista di Forza Italia.

Liliana Rinaldi è alla sua seconda consiliatura a Palazzo Celestini essendo stata eletta consigliera comunale nel 2021 e nel 2024 ed è stata inoltre consigliera provinciale tra il 2022 e il 2023.