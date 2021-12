Manfredonia, le operazioni di pulizia si spostano nelle scuole

RipuliAMO la città.

L’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta informa che questa mattina sono iniziate le operazioni di cura del verde pubblico nelle scuole di competenza del Comune di Manfredonia (nelle foto i plessi di Via Galilei e Via Cala del Fico dell’I.C. Calcutta- Ungaretti).

Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno in altri Istituti della città.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Amministrazione comunale ringraziano per l’impegno tutta la squadra della manutenzione del verde pubblico, invitando i cittadini ad un maggiore senso civico per garantire il decoro urbano e l’igiene in città.

Comune di Manfredonia