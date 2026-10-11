Manfredonia, l’amarezza di mister Ciaramella: “Poco incisivi”

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Mister Ciaramella, al termine della gara, ha commentato il 3-0 tra Turris e Manfredonia: “Risultato bugiardo, per 60′ abbiamo tenuto il gioco, ma forse siamo stati poco incisivi” ha detto il tecnico dei sipontini “Poi abbiamo preso un gol fortuito ed un altro su fallo laterale mentre cercavamo di spingere”.

Poi ammonisce i suoi: “Noi dobbiamo rimanere sempre in partita, dopo il secondo gol abbiamo un pò mollato”.

“Il 3-0 macchia la prestazione, dobbiamo migliorare qualcosa nella gestione della gara. Nei tre gol potevamo fare sicuramente meglio, loro sono stati sicuramente più cinici e cattivi di noi”.

Domenica arriva l’Ischia: “Sarà una gara molto complicata, dobbiamo prepararla al meglio”.