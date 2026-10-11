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Il Potenza è una potenza: vince 3-1 a Foggia

Redazione11 Ottobre 2026
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Il Potenza è una potenza: vince 3-1 a Foggia

3-1 pesantissimo per la capolista Potenza contro il Foggia allo Zaccheria: per la formazione di mister Auteri un passo indietro rispetto alle ultime prove.

Le reti di D’Auria, Petrungaro e Kirwan mandano in visibilio i cinquecento tifosi lucani nel settore ospiti.

Inutile, ai fini del risultato, la rete dell’1-3 finale siglata da Berra per i foggiani.

tenuta santa lucia
Redazione11 Ottobre 2026