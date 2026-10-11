Sport Capitanata
Il Potenza è una potenza: vince 3-1 a Foggia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Il Potenza è una potenza: vince 3-1 a Foggia
3-1 pesantissimo per la capolista Potenza contro il Foggia allo Zaccheria: per la formazione di mister Auteri un passo indietro rispetto alle ultime prove.
Le reti di D’Auria, Petrungaro e Kirwan mandano in visibilio i cinquecento tifosi lucani nel settore ospiti.
Inutile, ai fini del risultato, la rete dell’1-3 finale siglata da Berra per i foggiani.