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Monte Sant’Angelo, lampioni a forma di croce. L’Assessore: “Abbiamo provveduto a direzionare i bracci”

“Lo ammetto! Mi sono divertito anche io nel leggere i tanti commenti ironici (😅) relativi al posizionamento – del tutto casuale – dei bracci sui nuovi pali della pubblica illuminazione appena installati in Piazza Roberto il Guiscardo, nei pressi del Castello di Monte Sant’Angelo.

La spiegazione è che in questa prima fase sono stai installati i pali senza aver direzionato i bracci in maniera corretta poiché è ancora in fase di sistemazione l’impianto elettrico che consentirà la loro accensione.

Voglio però tranquillizzare tutti: anche senza l’accensione abbiamo provveduto a direzionare i bracci così da non vedere più alcuna croce.

L’attenzione verso i beni pubblici deve essere sempre alta e per questo non smetteremo mai di ringraziare tutti i nostri concittadini.

Un sorriso e buona domenica 😊”

Avv. Giovanni Vergura

Assessore ai Lavori pubblici di Monte Sant’Angelo