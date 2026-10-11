Errori e svarioni: la Turris batte 3-0 il Manfredonia
Errori e svarioni: la Turris batte 3-0 il Manfredonia
Un Manfredonia che non t’aspetti perde, e male, a Torre del Greco contro una feroce Turris che si candida ad essere la vera protagonista del campionato.
L’assenza, all’ultimo minuto, di Gigliotti cambia i piani di Ciaramella che inserisce Nobile per il capitano ed il 23 dei sipontini non regalerà la sua migliore prestazione in maglia biancoceleste.
Ma il primo errore lo commette Fajt che rinvia malamente la palla di Vano al 17′, regalando l’1-0 al giovane Lo Iacono al 17′.
Eppure il Manfredonia del primo tempo costruisce e meriterebbe ampiamente il pari, mentre quello della ripresa è la copia più brutta vista quest’anno in campionato.
Il raddoppio di Bangal al 65′, con una difesa in vacanza, allontana definitivamente i sipontini dalla gara, che capitolano poco prima del 90′ con la seconda papera della giornata confezionata dal duo Nobile e Fajt.
Tre schiaffi che riportano i calciatori di Ciaramella sulla terra, dopo circa un mese di grandi prestazioni.