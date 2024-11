Manfredonia, la risposta dell’Amministrazione La Marca: “Abbiamo rinunciato ai pass per le strisce blu”

Gentili cittadine e cittadini,

riteniamo opportuno fare chiarezza su alcune affermazioni riportate in un recente comunicato di Strada Facendo. L’attuale amministrazione, fin dal suo insediamento, sta lavorando per ridurre il costo degli abbonamenti per i parcheggi a pagamento e per rivedere complessivamente il sistema delle aree di sosta cittadine, in modo da renderle più accessibili e sostenibili per tutti. Un impegno concreto che non si esaurisce in parole, ma che prevede azioni puntuali e mirate per migliorare la vivibilità di Manfredonia.

È doveroso specificare, inoltre, che nessun assessore o consigliere di maggioranza né tantomeno il sindaco dell’attuale amministrazione possiede pass gratuiti per parcheggiare sulle strisce blu. La scelta di rinunciare a questo privilegio, contrariamente a quanto accaduto nella precedente amministrazione, riflette il nostro impegno per l’equità e la trasparenza. Coloro che oggi lanciano accuse infondate sembrano dimenticare che, in passato, sono stati proprio quelli che all’insaputa della cittadinanza hanno beneficiato di tali agevolazioni, rendendo ora incoerente ogni attacco verso chi, al contrario, ha scelto di operare diversamente.

Assicurare un servizio di parcheggio che rispetti i diritti dei cittadini e favorisca una gestione più equilibrata resta una delle priorità dell’Amministrazione la Marca, così come dimostrato dalle interlocuzioni in corso con Publiservice.

Continueremo a informarvi sugli sviluppi di questa e di altre iniziative, garantendo sempre massima trasparenza e impegno nell’interesse collettivo.

Comune di Manfredonia