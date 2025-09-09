CinemaManfredonia
Manfredonia, la programmazione del Cinema San Michele dall’11 settembre
THE CONJURING. IL rito finale
Giovedì 11 settembre ore 18:00 e ore 20:30
Venerdi 12 settembre ore 18:00 e ore 20:30
Sabato 13 settembre ore 18:30
Domenica 14 settembre ore 18:30
Lunedi 15 settembre ore 18:00 e ore 20:30
Martedì 16 settembre ore 18:00 e ore 20:30
Mercoledì 17 settembre ore 18:00 e ore 20:30
VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI
TUTTA COLPA DEL ROCK
Sabato 13 settembre ore 21:00
Domenica 14 settembre ore 21:00