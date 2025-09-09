CinemaManfredonia

Manfredonia, la programmazione del Cinema San Michele dall’11 settembre

THE CONJURING. IL rito finale

Programmazione

Giovedì 11 settembre ore 18:00 e ore 20:30

Venerdi 12 settembre ore 18:00 e ore 20:30

Sabato 13 settembre ore 18:30

Domenica 14 settembre ore 18:30

Lunedi 15 settembre ore 18:00 e ore 20:30

Martedì 16 settembre ore 18:00 e ore 20:30

Mercoledì 17 settembre ore 18:00 e ore 20:30

🚫 VIETATO 🚫 AI MINORI DI 14 ANNI

TUTTA COLPA DEL ROCK

Programmazione

Sabato 13 settembre ore 21:00

Domenica 14 settembre ore 21:00

