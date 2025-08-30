[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la panchina in Villa Comunale in memoria dei due concittadini scomparsi

Oggi, alle ore 19.00, si svolgerà, presso la villa comunale, la cerimonia per l’intestazione della panchina in favore dei due concittadini scomparsi a causa delle ferite riportate in seguito all’incidente del 30 agosto 2024.



L’iniziativa sorge in ragione delle TRE interrogazioni proposte, nel corso di questo anno, in consiglio comunale dal nostro partito, attraverso il suo gruppo consiliare.



Abbiamo voluto così onorare la memoria civica dei due concittadini volati al cielo, sollecitando costantemente l’amministrazione comunale ad intervenire in tal senso.



Nel contempo, abbiamo chiesto che sia assicurata un’adeguata manutenzione del verde pubblico, in ogni angolo della Città, per evitare che tali gravissimi eventi abbiano a ripetersi.



Tutto ad esclusivo beneficio della COMUNITÀ, che è la ragione della nostra azione politica‼️

Il Circolo ed il gruppo consiliare di Forza Italia di Manfredonia