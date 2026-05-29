Manfredonia “La Notte dei Rosati”: Brindiamo alla Nostra Bellezza! Mostriamoci più belli che mai: la magia di arrivare a piedi

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MANFREDONIA – Ancora poche ore e la nostra amata Manfredonia si tingerà dei colori dell’eleganza. Sabato 30 maggio, il suggestivo Porto Turistico Marina del Gargano ospiterà uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione: Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. Non è solo un evento enologico di altissimo livello organizzato da Studio360, ma rappresenta una straordinaria vetrina per la nostra città.

Con oltre 150 etichette provenienti da tutta Italia e dall’estero, e diverse migliaia tra appassionati, turisti e addetti ai lavori in arrivo da ogni dove, i riflettori di un’intera nazione saranno puntati su di noi. Questa è la nostra grande opportunità per brillare, per accogliere l’Italia intera e fare quella che, con orgoglio, chiamiamo una “bellissima figura”.

Mostriamoci più belli che mai: la magia di arrivare a piedi

Il richiamo più grande e appassionato va proprio a noi manfredoniani: lasciamo l’auto a casa. Raggiungiamo il Marina del Gargano passeggiando, godendoci la brezza del nostro golfo e riempiendo le strade di sorrisi e stile.

Arrivare a piedi non è solo una scelta intelligente per evitare inutili rallentamenti e vivere la serata con totale spensieratezza, ma è un vero e proprio atto d’amore verso Manfredonia. Accogliamo gli ospiti con il volto migliore della città: strade libere, un’atmosfera vibrante e l’innata ospitalità che ci contraddistingue. Mettiamo il nostro “abito migliore”, mostriamoci più belli che mai e trasformiamo la passeggiata verso il porto nel primo, grande brindisi corale della serata! La città attende migliaia di turisti per l’evento, siamo cordiali, disponibili e sorridenti.

Viabilità e Parcheggi per chi arriva da fuori

Per tutti coloro che ci raggiungeranno da fuori città, o per chi avrà assoluta necessità di utilizzare il proprio veicolo, l’organizzazione ha predisposto diverse aree di parcheggio strategiche, situate a pochissimi minuti dal cuore della manifestazione. Da queste aree sarà possibile raggiungere comodamente a piedi e in totale sicurezza l’ingresso:

Largo Cesarano

Largo Baselice

Molo di Ponente

Il Programma: Dalla Cultura alla Festa

Il vino rosa non è solo una bevanda, è un’esperienza culturale, territoriale e contemporanea. Il programma di sabato lo dimostra appieno:

Ore 16:00 – Ritiro Kit: Per chi non vuole perdere un solo istante, sarà già possibile ritirare il proprio kit degustazione presso l’infopoint allestito all’ingresso del porto turistico.

Per chi non vuole perdere un solo istante, sarà già possibile ritirare il proprio kit degustazione presso l’infopoint allestito all’ingresso del porto turistico. Ore 17:00 – Masterclass “Vino Rosa: eleganza senza tempo”: Un appuntamento di assoluto prestigio in collaborazione con Slow Wine, dedicato ai vini rosa d’annata. “Siamo orgogliosi di esserci in un evento che punta a dare valore al vino rosa”, afferma Alessandro Marra, vice curatore nazionale di Slow Wine. “Trasmetteremo un concetto di grande valore. Il termine ‘rosato’ per definire ogni vino rosa è riduttivo e rischierebbe di non cogliere a pieno il fantastico e variegato mondo dei vini rosa”, ricordando come tradizione e legge difendano identità come il Chiaretto o il Cerasuolo.

Un appuntamento di assoluto prestigio in collaborazione con Slow Wine, dedicato ai vini rosa d’annata. “Siamo orgogliosi di esserci in un evento che punta a dare valore al vino rosa”, afferma Alessandro Marra, vice curatore nazionale di Slow Wine. “Trasmetteremo un concetto di grande valore. Il termine ‘rosato’ per definire ogni vino rosa è riduttivo e rischierebbe di non cogliere a pieno il fantastico e variegato mondo dei vini rosa”, ricordando come tradizione e legge difendano identità come il Chiaretto o il Cerasuolo. Ore 19:00 – Brindisi Inaugurale: Il via ufficiale alla grande festa serale! Il porto turistico si trasformerà in un immenso e affascinante percorso di degustazione, accompagnato da musica dal vivo e installazioni luminose.

Il Kit Degustazione: salta la fila e goditi la festa!

L’affluenza prevista è altissima. Il consiglio d’oro per vivere l’evento nel massimo del comfort è acquistare il ticket in prevendita online. Questo vi permetterà di saltare la coda al botteghino ed entrare subito nel vivo della serata. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: www.lanottedeirosati.it

Il Wine Kit include:

Calice ufficiale dell’evento (il vostro inseparabile compagno di viaggio!)

Portacalice

5 degustazioni di vino a scelta tra le eccellenze presenti

Manfredonia è pronta a vivere una notte indimenticabile, sotto un cielo stellato e cullata dalle onde del mare. Prepariamo i calici e dimostriamo a tutta Italia quanto sappiamo essere straordinari. Ci vediamo sabato: a piedi e più belli che mai. Cin cin, Manfredonia!