Manfredonia “La Notte dei Rosati”: Brindiamo alla Nostra Bellezza! Mostriamoci più belli che mai: la magia di arrivare a piedi
MANFREDONIA – Ancora poche ore e la nostra amata Manfredonia si tingerà dei colori dell’eleganza. Sabato 30 maggio, il suggestivo Porto Turistico Marina del Gargano ospiterà uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione: Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. Non è solo un evento enologico di altissimo livello organizzato da Studio360, ma rappresenta una straordinaria vetrina per la nostra città.
Con oltre 150 etichette provenienti da tutta Italia e dall’estero, e diverse migliaia tra appassionati, turisti e addetti ai lavori in arrivo da ogni dove, i riflettori di un’intera nazione saranno puntati su di noi. Questa è la nostra grande opportunità per brillare, per accogliere l’Italia intera e fare quella che, con orgoglio, chiamiamo una “bellissima figura”.
Mostriamoci più belli che mai: la magia di arrivare a piedi
Il richiamo più grande e appassionato va proprio a noi manfredoniani: lasciamo l’auto a casa. Raggiungiamo il Marina del Gargano passeggiando, godendoci la brezza del nostro golfo e riempiendo le strade di sorrisi e stile.
Arrivare a piedi non è solo una scelta intelligente per evitare inutili rallentamenti e vivere la serata con totale spensieratezza, ma è un vero e proprio atto d’amore verso Manfredonia. Accogliamo gli ospiti con il volto migliore della città: strade libere, un’atmosfera vibrante e l’innata ospitalità che ci contraddistingue. Mettiamo il nostro “abito migliore”, mostriamoci più belli che mai e trasformiamo la passeggiata verso il porto nel primo, grande brindisi corale della serata! La città attende migliaia di turisti per l’evento, siamo cordiali, disponibili e sorridenti.
Viabilità e Parcheggi per chi arriva da fuori
Per tutti coloro che ci raggiungeranno da fuori città, o per chi avrà assoluta necessità di utilizzare il proprio veicolo, l’organizzazione ha predisposto diverse aree di parcheggio strategiche, situate a pochissimi minuti dal cuore della manifestazione. Da queste aree sarà possibile raggiungere comodamente a piedi e in totale sicurezza l’ingresso:
- Largo Cesarano
- Largo Baselice
- Molo di Ponente
Il Programma: Dalla Cultura alla Festa
Il vino rosa non è solo una bevanda, è un’esperienza culturale, territoriale e contemporanea. Il programma di sabato lo dimostra appieno:
- Ore 16:00 – Ritiro Kit: Per chi non vuole perdere un solo istante, sarà già possibile ritirare il proprio kit degustazione presso l’infopoint allestito all’ingresso del porto turistico.
- Ore 17:00 – Masterclass “Vino Rosa: eleganza senza tempo”: Un appuntamento di assoluto prestigio in collaborazione con Slow Wine, dedicato ai vini rosa d’annata. “Siamo orgogliosi di esserci in un evento che punta a dare valore al vino rosa”, afferma Alessandro Marra, vice curatore nazionale di Slow Wine. “Trasmetteremo un concetto di grande valore. Il termine ‘rosato’ per definire ogni vino rosa è riduttivo e rischierebbe di non cogliere a pieno il fantastico e variegato mondo dei vini rosa”, ricordando come tradizione e legge difendano identità come il Chiaretto o il Cerasuolo.
- Ore 19:00 – Brindisi Inaugurale: Il via ufficiale alla grande festa serale! Il porto turistico si trasformerà in un immenso e affascinante percorso di degustazione, accompagnato da musica dal vivo e installazioni luminose.
Il Kit Degustazione: salta la fila e goditi la festa!
L’affluenza prevista è altissima. Il consiglio d’oro per vivere l’evento nel massimo del comfort è acquistare il ticket in prevendita online. Questo vi permetterà di saltare la coda al botteghino ed entrare subito nel vivo della serata. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: www.lanottedeirosati.it
Il Wine Kit include:
- Calice ufficiale dell’evento (il vostro inseparabile compagno di viaggio!)
- Portacalice
- 5 degustazioni di vino a scelta tra le eccellenze presenti
Manfredonia è pronta a vivere una notte indimenticabile, sotto un cielo stellato e cullata dalle onde del mare. Prepariamo i calici e dimostriamo a tutta Italia quanto sappiamo essere straordinari. Ci vediamo sabato: a piedi e più belli che mai. Cin cin, Manfredonia!