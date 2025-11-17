Politica Manfredonia

Manfredonia, La Marca: “Via ai lavori di rifacimento del campetto di Via Orto Sdanga”

Comunicato Stampa17 Novembre 2025
Un nuovo appuntamento di informazione per la nostra città!

✅ Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di rifacimento del campetto sportivo ubicato in Via Orto Sdanga che sarà completamente rifatto e messo a nuovo grazie a fondi della Regione Puglia;

✅ Inizia la cantierizzazione dell’ex istituto nautico, destinato ad essere la prossima caserma dei Carabinieri.

✅ La nostra Biblioteca è tra i beneficiari del contributo nazionale destinato all’acquisto di nuovi libri: un riconoscimento che ci permette di ampliare l’offerta culturale e di rendere la lettura sempre più accessibile a tutte le generazioni.

✅ Oggi, ci recheremo al Convento di San Matteo per prendere in consegna il dipinto ‘Ratto di una clarissa’, legato a un capitolo significativo della storia di Manfredonia, e per affidarlo alla restauratrice incaricata. Con l’autorizzazione della Soprintendenza, avviamo così il percorso che consentirà alla città di poter fruire di quest’opera.

✅ Domenica 23 e Lunedì 24 novembre saremo chiamati a scegliere il prossimo Presidente della Regione Puglia e il prossimo Consiglio Regionale. L’invito è quello di andare a votare, di non lasciare scegliere agli altri il nostro futuro.

La democrazia è più forte se ci sei anche tu!

➡️ Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare!

