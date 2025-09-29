[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Vi presento le iniziative della settimana in Comune”

Siamo giunti al decimo appuntamento della rubrica “Settimana in Comune”! Prosegue il racconto di ciò che stiamo facendo per Manfredonia e per ascoltare sempre di più la vostra voce.

Si sono conclusi i processi del Reddito di Dignità: tutti i candidati saranno chiamati a breve per iniziare i tirocini, molti dei quali saranno svolti presso gli uffici comunali e altri presso aziende private del territorio;

I primi di ottobre entreranno in servizio, a tempo indeterminato, 2 istruttori amministrativi presso i settori economico-finanziario e servizi demografici;

Martedì 30 settembre si darà inizio alla fase di pubblicazione del piano di alienazione degli immobili soggetti a bando pubblico. Una fase importante e utile, in linea con le richieste del Piano di Riequilibrio;

È iniziata l’installazione di cestini per getta carte ed eiezioni canine, a partire dalle periferie (D-32 e Comparti). Ora si proseguirà per il centro città;

Sabato 4 ottobre, in Piazza del Popolo, torna il Microchip Day: una mattinata di microchippatura gratuita per cani e gatti dei residenti, in collaborazione con ASL Foggia ed ENPA Manfredonia.

Domenica 5 ottobre si terrà l’Open Day degli scavi di Siponto, con visite guidate, laboratori per bambini, rievocazioni storiche e spettacoli gratuiti

Infine, dal 3 al 5 ottobre 2025, il porto turistico di Manfredonia sarà teatro di un evento sportivo spettacolare: il MOTOSURF WORLD CHAMPIONSHIP. Oltre 100 piloti provenienti da tutto il mondo si sfideranno sulle acque del Gargano in una competizione mozzafiato. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport acquatici

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare. Questo spazio nasce anche per questo.