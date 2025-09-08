[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Ripresi i lavori di riparazione della fogna”

Eccoci al settimo appuntamento con “Settimana in Comune”, uno spazio che abbiamo voluto per raccontarvi, con trasparenza e semplicità, cosa stiamo facendo per Manfredonia e per ascoltare sempre di più la vostra voce.

Questa settimana:

Sono ripresi, con AQP, i lavori di riparazione della fogna. Si tratta di un intervento importante che dovrebbe aiutarci ad evitare altri spiacevoli inconvenienti. Purtroppo potranno esserci per i sipontini interruzioni dell’ erogazione dell’acqua potabile, perché scavando capita di trovare delle rotture e pertanto occorre intervenire. Ci scusiamo fin d’oggi per gli inconvenienti.

In questa settimana avvieremo la fase di partecipazione per la realizzazione del Piano strategico di riqualificazione dei quartieri.

In settimana faremo una delibera di giunta per fornire l’atto di indirizzo al Dirigente di individuare spazi in cui realizzare aree attrezzate per i nostri amici a quattro zampe.

Approveremo inoltre le linee guida per la street art e urban art.

Sono partiti gli interventi di efficientamento energetico di 3 strutture comunali ovvero il palazzo della sorgente, la palazzina degli uffici cimiteriali e il polivalente per diversamente abili.

Questi interventi sono volti, oltre che a migliorare le condizioni di vivibità degli ambienti interni, ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera e quindi l’inquinamento atmosferico, e a ridurre in maniera significativa i consumi di energia elettrica e quindi i costi per la collettività.

Questa mattina, con gli asilo nido, sono ripartiti i servizi per i più piccoli. Continueremo a lavorare per i più piccoli e le loro famiglie, perché con le nostre scelte scegliamo il nostro futuro.

Ricordo che domenica la comunità di San Salvatore avrà la sua Festa Patronale per San Michele, mentre a Borgo Mezzanone ci sarà la Festa della Borgata di Santa Maria del Grano.

Infine, vi ricordo che il 20 settembre ci sarà l’appuntamento con Ciambò sul porto di Levante.

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare. Questo spazio nasce anche per questo.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia