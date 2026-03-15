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Manfredonia, La Marca: “Preoccupato per il caro carburante. La pesca rischia il fermo”

La marineria di Manfredonia rischia il collasso a causa del conflitto in Medio Oriente. Negli ultimi mesi, infatti, i costi operativi sono cresciuti in modo significativo e molti armatori segnalano che le spese per il carburante incidono sempre di più sui bilanci delle imbarcazioni. Una situazione che potrebbe portare, nel breve periodo, anche alla decisione di fermare le barche in porto se non arriveranno misure di sostegno concrete. In tutta Italia il caro gasolio sta mettendo sotto pressione agricoltura e pesca, con rincari che rischiano di compromettere la sostenibilità delle attività produttive.



La pesca rappresenta da sempre uno dei pilastri economici e identitari della città sipontina. Negli ultimi decenni, tuttavia, la flotta locale si è già ridotta sensibilmente, passando da oltre 400 pescherecci negli anni ’90 a circa 130 imbarcazioni oggi, segno delle difficoltà che il settore affronta da tempo.

A sostegno dei pescatori è intervenuto il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha espresso piena solidarietà al comparto e ha ribadito la necessità di interventi urgenti per salvaguardare una delle attività storiche della città.



“La pesca è parte della nostra identità e della nostra economia – ha dichiarato il primo cittadino –. Non possiamo permettere che il caro carburanti metta in ginocchio un settore che dà lavoro a tante famiglie. Siamo al fianco dei pescatori e pronti a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare la marineria di Manfredonia”.



L’auspicio degli operatori del settore è che possano arrivare rapidamente misure di sostegno, come agevolazioni sul carburante o contributi straordinari, per evitare il blocco delle attività e garantire continuità a un comparto fondamentale per l’economia del territorio.

Sul tema è intervenuto anche l’assessore allo sviluppo economico Matteo Gentile, che ha sottolineato come la crisi dei costi energetici rischi di avere effetti diretti sull’intero sistema economico locale.

” Dietro ogni imbarcazione c’è una filiera fatta di lavoratori, imprese, mercati ittici, ristorazione e attività commerciali. Se i pescherecci restano in porto, l’impatto si ripercuote su tutto il sistema economico della città. Per questo è necessario che il Governo intervenga rapidamente con misure straordinarie per contenere il costo del carburante e garantire la continuità delle attività”.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia