Manfredonia, La Marca: “Non pubblicata la lista degli scrutatori per privacy”

Negli ultimi giorni sono pervenute numerose richieste di pubblicare sul sito istituzionale del Comune l’elenco dei cittadini nominati scrutatori per le consultazioni referendarie del 2026.

Comprendiamo bene l’esigenza di trasparenza e la volontà di conoscere gli esiti del sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Comunale. Proprio per questo l’Amministrazione ha ritenuto opportuno approfondire la questione chiedendo un parere formale al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Manfredonia.

Con nota del 10 marzo 2026, il DPO ha chiarito che la pubblicazione online di dati personali da parte della pubblica amministrazione è possibile solo quando una specifica norma di legge lo prevede espressamente. Questo principio discende dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla normativa italiana sulla privacy, oltre che dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sulla pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul web (2014).

Inoltre, anche la normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013) non prevede tra gli obblighi di pubblicazione i verbali di sorteggio o gli elenchi degli scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

Alla luce di queste disposizioni, non esiste una norma che autorizzi il Comune a pubblicare sul sito istituzionale o sull’Albo Pretorio i nominativi degli scrutatori. Farlo, anche per un periodo limitato, comporterebbe una diffusione di dati personali priva di base giuridica e quindi non conforme alla normativa vigente.

Per questo motivo, pur comprendendo le motivazioni di chi chiede maggiore pubblicità su questa procedura, il Comune non può procedere alla pubblicazione dell’elenco degli scrutatori online.

Resta comunque garantito, come sempre, l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nelle forme previste dall’ordinamento, per chi ne abbia titolo.

La nostra amministrazione continuerà ad operare con la massima trasparenza possibile, ma sempre nel pieno rispetto delle leggi, della correttezza amministrativa e della tutela dei dati personali dei cittadini.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia