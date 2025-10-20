[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Nelle prossime settimane partiranno i lavori per il completamento del Senior Park”

Un nuovo appuntamento con la rubrica “Settimana in Comune”!

Questa settimana:

Dopo l’allerta meteo di questi giorni stiamo chiudendo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) grazie anche al ripristino delle situazioni di disagio. Un grazie particolare va alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, ai tecnici del Comune di Manfredonia e ai volontari della P.A.S.E.R.;

È stato approvato in Giunta il progetto per l’installazione delle schermature dei contenitori dei rifiuti nelle aree pubbliche del centro storico. Questa settimana verrà completata la consegna a quasi tutte alle attività individuate nel cuore della città;

Questa settimana proseguiamo con nuove azioni legate al Welfare e alle Politiche giovanili. In Giunta deliberiamo il progetto “Si può fare” – edizione 2025, un’iniziativa che sostiene i giovani nella realizzazione di idee artistiche, culturali, sportive e sociali, con un contributo economico e un accompagnamento concreto;

In questi giorni partiranno 18 tirocini per diversi ragazzi, in collaborazione con l’Università di Bari;

Voglio ricordare l’appuntamento di domenica 26 con Orizzonti di Giustizia, a Palazzo Celestini, alle 18:30 con “Donne e Antimafia”, all’interno della rassegna di Avviso Pubblico e LIBERA;

Infine, comunico che nelle prossime settimane partiranno i lavori per il completamento del Senior Park.

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare!

Domenico La Marca