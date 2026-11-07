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Manfredonia, la lettera del papà di Ibra Ba: “La provocazione razzista è una grave violazione dei valori dello sport”

Condividiamo la lettera che Elhadj Abote Ba, papà del nostro Ibra, ci ha scritto. Una testimonianza che richiama l’idea di sport nella quale crediamo e che cerchiamo di mettere in pratica ogni giorno con i nostri ragazzi. Sono i valori che ci guidano, dentro e fuori dal campo. E che ci auguriamo continuino a trovare spazio anche nei gesti e nelle scelte di ciascuno di noi.

Cari dirigenti, allenatori, compagni di squadra e tifosi della pallacanestro a Manfredonia,

Come padre di Ibra, ci tenevo a esprimere il mio pensiero oggi. Vivo a Parigi per lavoro, e se mio figlio e sua madre sono rimasti a Manfredonia è per l’amore verso questa città dove Ibra è nato, è cresciuto e ha studiato, ma soprattutto per l’amore verso questa società e questo sport. La nostra famiglia fa sacrifici ogni giorno per permettergli di vivere la sua passione all’interno della sua squadra.

Quello che è successo domenica scorsa durante la partita contro Barletta mi colpisce profondamente. Non giustifico assolutamente la gomitata di Ibra. La violenza fisica non deve trovare spazio su un campo di gioco e gliel’ho ribadito chiaramente.

Tuttavia, è impossibile tacere su ciò che ha provocato quel gesto: gli insulti razzisti ripetuti («negro») pronunciati dal suo avversario per tutta la partita.

Nel 2026, un giovane nato e cresciuto in Italia non dovrebbe più subire lo stesso razzismo che hanno vissuto i suoi genitori 40 anni fa. E soprattutto, la reazione di un giocatore non deve oscurare l’aggressione verbale e razzista subita per prima.

La provocazione razzista è una grave violazione dei valori dello sport. Spero che la società, i tifosi e la federazione sapranno sostenere Ibra affinché la verità venga a galla e il basket rimanga uno spazio di rispetto per tutti i nostri ragazzi.

Sempre al fianco di Ibra e della squadra.

Elhadji Abote Ba