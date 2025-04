Manfredonia, la Commissione Ambiente: “Mastelli? Sì, grazie”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MASTELLI? SÌ GRAZIE!

Stessa differenziata, mastelli nuovi.

Questo lo slogan sui manifesti affissi da ASE e questa in sintesi la situazione relativa ai mastelli che dal 5 maggio saranno disponibili per noi cittadini presso l’ex CCR di via Tratturo del Carmine.



Sono cambiate le regole nazionali sui contenitori (CAM) per i rifiuti ed era necessario sostituirli, soprattutto per chi dopo 8 anni non ha più i mastelli o non li ha ricevuti in questi ultimi anni.

Sulla tariffazione puntuale vogliamo dire che siamo molto lontani dalla sua applicazione e le stesse modalità non sono ancora decise. Ogni ipotesi, ad oggi, è pura illazione.



Infine sulla consegna, ricordiamo che non c’è fretta, perché la differenziata continua come sempre.

Però più mastelli consegniamo, più la ditta fornitrice dei nuovi mastelli offrirà strumenti utili alla città.

Allora senza perdere tempo andiamo a riconsegnare i mastelli vecchi e ritiriamo i nuovi.



La commissione Urbanistica e Ambiente.

Alfredo De Luca

Giuseppe Marasco

Michela Quitadamo

Massimiliano Ritucci.