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MANFREDONIA. INTEGRAZIONE SCOLASTICA: SI PARTE DA LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

L’Ambito Territoriale di Manfredonia avvia da lunedì 21 settembre i servizi di integrazione scolastica con educatrici e OSA, rivolti agli alunni con disabilità degli Istituti comprensivi di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

Un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro congiunto dei quattro Comuni dell’Ambito e dell’Ufficio di Piano, nonostante il significativo aumento delle richieste e risorse economiche che non crescono nella stessa misura rispetto ai bisogni espressi da famiglie e scuole.

L’impegno condiviso ha consentito di garantire l’avvio del servizio, mettendo al centro i bambini, i ragazzi e le loro famiglie.

Il risultato è frutto del lavoro dell’intero Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale, presieduto dall’assessora al Welfare del Comune capofila di Manfredonia Maria Teresa Valente, insieme all’assessora al Welfare di Monte Sant’Angelo Lea Basta, all’assessora al Welfare di Mattinata Raffaella Santoro e all’assessore ai Servizi Sociali di Zapponeta Nicola De Martino.

L’Ambito continuerà a lavorare in stretto raccordo con scuole, famiglie e soggetti coinvolti, monitorando il servizio e le esigenze che emergeranno durante l’anno.