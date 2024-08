Manfredonia, in ricordo di Serafina

Cara Serafina,

Scrivere queste parole mi costa un’immensità di emozioni contrastanti: un nodo alla gola, un cuore pesante e al contempo il desiderio di onorarti con tutta la dolcezza e l’amore che meriti. Avrei voluto tanto poterti abbracciare ancora una volta, ridere insieme delle piccole cose o semplicemente condividere quei momenti di silenzio che sapevano comunque di conforto e comprensione.

La tua assenza ha lasciato un vuoto profondo, un silenzio che pesa e che riecheggia in ogni angolo della mia vita. Eppure, non riesco a pensarti senza che un sorriso si dipinga sul mio volto, perché tu eri luce, gioia e calore. La tua energia sapeva riempire le stanze, e la tua risata – oh, quella risata! – aveva il potere di illuminare anche le giornate più buie.

Mi mancherà tutto di te, Serafina. La tua gentilezza innata, il modo in cui sapevi ascoltare senza mai giudicare, la tua capacità di vedere il buono in chiunque e in qualsiasi situazione. E mi mancheranno anche quei piccoli difetti che ti rendevano umana, vera e ancora più speciale.

Ci sono momenti in cui chiudo gli occhi e ti rivedo davanti a me, così viva e piena di vita, e quasi mi sembra di poterti toccare. Ma subito dopo mi rendo conto che sei davvero lontana, in un luogo che nessuno di noi può raggiungere se non col cuore e con la memoria.

So che la vita deve andare avanti, che il tempo cura le ferite, o almeno così dicono. Ma so anche che ci sono ferite che non si chiudono mai del tutto, perché sono legate a persone come te, che hanno lasciato un segno indelebile. E tu, Serafina, sei quel segno che porto nel cuore, che custodirò per sempre come un tesoro prezioso.

So che sei in un posto migliore adesso, libera dal dolore, serena. E immagino che stai sorridendo a modo tuo, con quel pizzico di ironia e dolcezza che ti caratterizzava. Mi piace pensare che, in qualche modo, tu sia ancora qui vicino a noi, che vegli su chi hai amato e continui a guidarci con quella luce che era solo tua.

Grazie, Serafina, per tutto quello che mi hai dato. Per la tua amicizia sincera, per la tua lealtà, per i ricordi che mi hai lasciato. Saranno il mio conforto nei momenti difficili e la mia gioia quando avrò bisogno di sentirmi meno solo.

Mi mancherai ogni giorno, ma ti porterò sempre con me. Finché ci sarà un ricordo, una risata, un pensiero che ti riguarda, tu continuerai a vivere attraverso chi ti ha voluto bene. E io non smetterò mai di volertene.

Con tutto l’affetto e la gratitudine che ho nel cuore,

Il tuo Paky ❤️ Buon compleanno 25/8/94 oggi dovevi fare 30 anni

Ovunque tu sia