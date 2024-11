Manfredonia in festa per due concittadine centenarie

🎉📍Nella giornata di ieri la nostra comunità ha festeggiato due concittadine: Maria Carmela Stelluti, che ha appena compiuto 101 anni, e Leonarda Totaro, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, ricordandoci quanto prezioso sia il valore dell’esperienza e della saggezza nella nostra società.

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Domenico la Marca e l’Assessore al Welfare Maria Teresa Valente hanno portato alle nostre due “centenarie” i più sentiti auguri, esprimendo a nome di tutta Manfredonia affetto e gratitudine per l’esempio di forza e dedizione che ci hanno dato in questi anni.

A Maria Carmela e Leonarda, l’augurio di continuare a vivere ogni giorno circondate dall’affetto di familiari e amici. Manfredonia è orgogliosa di voi!