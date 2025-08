[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il sindaco sul divieto di emissioni sonore: “Legittima esigenza di tranquillità dei residenti della via”

Il Comune è chiamato a trovare un adeguato bilanciamento, ricercare un ragionevole punto di equilibrio nella regolazione di diritti concorrenti e potenzialmente confliggenti: diritto alla salute vantato dai residenti dell’area urbana interessata, diritto alla libera iniziativa economica vantato dai pubblici esercizi, diritto dei cittadini di fruire degli spazi pubblici e dei servizi forniti dalle attività commerciali che vi sono insediate, al fine di assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali.

L’Amministrazione Comunale, se da una parte riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività commerciali dislocate sul territorio comunale , dall’altra è ben cosciente che le attività possono costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate. Pertanto, con l’ordinanza n. 34 del 12/07/2025, si è voluto trovare un giusto equilibrio confidando nella responsabilità e senso civico degli esercenti e cittadini.

A seguito di diverse segnalazioni, di sopraluoghi e di inviti a rispettare le limitazioni alle emissioni sonore e fasce di orario previste, con l’ordinanza n. 37, si è fatto divieto di ogni tipo di intrattenimento musicale e di emissioni sonore di allietamento in via Santa Maria delle Grazie a decorrere dal 05/08/2025 fino al 12/08/2025, tutti i giorni, nella seguente fascia oraria: dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo,al fine di tutelare la convivenza dell’attività commerciale con la pure legittima esigenza di tranquillità dei residenti della via.