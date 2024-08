Manfredonia, il sindaco La Marca incontra il direttore generale Asl Foggia

Nelle scorse ore, a Foggia, ho incontrato Antonio Nigri, direttore generale dell’ASL di Foggia. In un incontro cordiale e proficuo, ho portato all’attenzione di Nigri l’importanza di riqualificare e valorizzare l’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, facendo seguito alla grande esigenza di avere un presidio ospedaliero efficiente e solido.

Il Direttore, dopo avermi assicurato circa la risoluzione delle problematiche relative ai condizionatori, andati in tilt proprio nei giorni scorsi; mi ha preannunciato alcuni nuovi traguardi imminenti: l’inaugurazione del reparto di riabilitazione, l’arrivo di nuovi macchinari per il reparto di radiologia, un nuovo bando per una posizione da anestesista e l’arrivo di nuovi infermieri.

L’attenzione dell’amministrazione comunale sul futuro dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” è massima. Nei prossimi mesi verificheremo che le risorse che verranno destinate per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’ospedale siano spese in tempi rapidi e certi. Ci batteremo affinché il nostro ospedale ritorni a essere un presidio di qualità e di prossimità sanitaria utile per tutta la cittadinanza.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia