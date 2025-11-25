Attualità Manfredonia

Manfredonia, il Servizio Entrate chiuso il 2 dicembre

Comunicato Stampa25 Novembre 2025
Si informa la cittadinanza che, nella giornata di martedì 2 dicembre 2025, il Servizio Entrate resterà chiuso al pubblico per consentire la partecipazione del personale a un corso di aggiornamento professionale.

Per evitare disservizi e agevolare l’utenza, è stata prevista l’apertura straordinaria nella giornata di lunedì 1 dicembre 2025 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Si invitano, pertanto, i contribuenti e gli utenti interessati a recarsi presso l’ufficio in tale giornata per eventuali adempimenti o richieste.

Le normali attività di sportello riprenderanno mercoledì 3 dicembre 2025 con i consueti orari di apertura.

