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Manfredonia, il programma del Welfare Days

Tornano i Welfare Days promossi dall’Assessorato al Welfare del Comune di Manfredonia, due giornate dedicate al confronto sui temi del welfare, alla conoscenza dei servizi attivi e al rafforzamento delle relazioni tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini.



L’appuntamento centrale si terrà mercoledì 27 maggio 2026, dalle ore 16.30 presso il LUC “Peppino Impastato” di Manfredonia, con una sessione pubblica dedicata alla presentazione del programma “Manfredonia Operosa e Solidale”, legato agli interventi finanziati attraverso il Programma Nazionale “METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027”.



L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare alla città, alle associazioni, agli imprenditori, alle cooperative sociali e ai soggetti del Terzo Settore un insieme integrato di interventi pensati per promuovere inclusione sociale, attivazione delle comunità locali e nuove opportunità di crescita, con particolare attenzione ai giovani NEET e alle persone in condizione di fragilità.

Il programma “Manfredonia Operosa e Solidale”, le cui attività partiranno tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, prevede azioni che saranno sviluppate fino al 2029 attraverso percorsi di formazione, tirocini, animazione territoriale, accompagnamento all’impresa, coprogettazione di servizi innovativi di welfare e valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio.



“Con questo momento pubblico vogliamo condividere con la città una visione di welfare che non sia soltanto assistenza, ma anche crescita, partecipazione e opportunità”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Manfredonia Operosa e Solidale punta a costruire percorsi concreti insieme alle realtà associative, cooperative e sociali che ogni giorno operano sul territorio. I Welfare Days vogliono essere anche uno spazio aperto di incontro tra cittadini, famiglie, volontariato e servizi.”



Nel corso del convegno interverranno il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore al Welfare Cristian Casili, il Sindaco di Manfredonia Domenico la Marca, l’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile, il dirigente Matteo Ognissanti, i rappresentanti di FROM e diversi attori territoriali impegnati nel sociale, nella cultura, nella formazione e nel welfare di comunità.

“Quello che stiamo costruendo con i Welfare Days e con il programma ‘Manfredonia Operosa e Solidale’ è un percorso che punta a mettere in connessione istituzioni, Terzo Settore e cittadini”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca. “L’obiettivo è rafforzare una rete territoriale capace di generare opportunità, inclusione e partecipazione, valorizzando le energie e le competenze già presenti nella nostra città.”



Parallelamente, sia il 27 che il 28 maggio, Largo Diomede ospiterà dalle ore 17.30 alle ore 20.30 stand informativi e spazi dedicati alle associazioni e alle realtà del territorio che operano nel sociale, nel volontariato, nella cultura e nei servizi alla persona. Le due serate saranno inoltre animate da attività rivolte a bambini e famiglie, con momenti di aggregazione e animazione aperti alla cittadinanza.

Il 27 maggio si concluderà inoltre con un momento dedicato al conferimento di riconoscimenti ad alcune delle realtà associative che si sono distinte sul territorio per il loro impegno sociale e culturale.