Manfredonia, il mercatino missionario 2024 presso il salone della Stella Maris organizzato dalle suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret

Nel salone attiguo la chiesa Stella Maris di Manfredonia, è stato allestito un bellissimo e colorato mercatino natalizio, a cura delle suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.

Sono esposti tantissimi oggetti in vendita a prezzi simbolici ed il cui ricavato viene utilizzato per aiutare quelle popolazioni meno fortunate nel continente africano nel quale le suore svolgono una propifua attività missionaria per incentivare l’alfabetizzazione dei bambini nonché far fronte ai loro bisogni primari.

Oggettistica realizzata nel laboratorio delle grazie al meticoloso e volenteroso lavoro di bravissime volontarie di Manfredonia, sotto l’attenta e sapiente regia di suor Concettina, maestra nel trasferire l’arte della realizzazione dell’oggettistica esposta nel mercatino. Il mercatino resterà aperto dal 29 novembre al 6 dicembre, quindi, dieci giorni, per consentire a tutte le anime buone e generose di poter contribuire con un piccolo acquisto a fare si che le suore missionarie possano continuare a svolgere la loro missione in favore delle persone più bisognose.

Vi aspettano.

Antonio Castriotta