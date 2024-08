Manfredonia, il giovanissimo talento Raffaele Clemente firma con la Fiorentina



Conteso da diverse società calcistiche professionistiche, quelle ovviamente della massima serie e non solo, il giovanissimo e prodigioso talento Raffaele Clemente, classe 2010, approda nel settore giovanile della Fiorentina, dopo aver segnato valanghe di goal negli ultimi anni.

Un tempo i grandi talenti calcistici si formavano per strada, in quelle interminabili partite sul duro asfalto, dove chi fischiava la fine erano le mamme dai balconi. Per l’appunto, il giovanissimo Raffaele ha iniziato ad evidenziare il suo talento innato nel popoloso rione Croce di Manfredonia dove ha sempre vissuto, evidenziando doti tecniche e magie calcistiche di cui era naturalmente dotato, segnando goal a groppoli. Si trasferisce a Cerignola nel settore giovanile della società “Pro Evolution” fiore all’occhiello calcistico della provincia di Foggia e fucina di promettenti talenti ed a suon di goal ed assist si mette in luce con il bagliore di una supernova, in un quadriennio trionfale, culminato con il titolo di campione regionale e capocannoniere del torneo giovanissimi regionali. Tanto gli è valso l’interesse della Fiorentina, che notoriamente ha sempre evidenziato uno dei migliori settori giovanili d’Italia. Da oggi è un tesserato della “Viola” società con la quale inizia un nuovo percorso di formazione calcistica professionistica che potrebbe proiettarlo nel futuro prossimo nei palcoscenici importanti della massima serie. Vola Raffaele, vola.



