Manfredonia, il Consiglio approva la manovra di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio

Il Consiglio comunale ha approvato oggi l’assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2027 e la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari.

Una tappa importante nel percorso di risanamento e rilancio, che tiene insieme il rigore nei conti pubblici e la risposta concreta ai bisogni della comunità.

La manovra, pari a circa 1 milione e 159 mila euro, nasce da una gestione prudente e attenta delle risorse disponibili, e consente di finanziare interventi mirati, pensati per sostenere le persone e migliorare i servizi.

Tra le misure approvate:

​•​ Sostegno alle famiglie in difficoltà economica

​•​ Acquisto di mezzi per il trasporto di persone con disabilità

​•​ Rafforzamento del trasporto pubblico locale

​•​ Efficientamento energetico degli edifici pubblici

​•​ Supporto alla Polizia Locale

​•​ Promozione culturale e potenziamento della biblioteca comunale

​•​ Rifinanziamento del progetto “Si può fare” per la partecipazione giovanile

Dichiarazione dell’Assessora al Bilancio

“Abbiamo voluto destinare ogni margine utile a interventi che rispondono a bisogni veri. È una scelta politica chiara: agire con rigore ma senza rinunciare alla cura, alla vicinanza, alla responsabilità verso le cittadine e i cittadini. In una fase di vincoli e incertezze, abbiamo fatto scelte concrete, per tenere unita la comunità.”

Dichiarazione del Sindaco Domenico La Marca

“Avevamo garantito che non ci saremmo limitati a gestire i conti, ma avremmo fatto di tutto per proteggere le famiglie più in difficoltà. E così è stato: abbiamo usato risorse del bilancio comunale per aiutare chi è più esposto a rincari e spese impreviste, in un momento in cui i tagli al welfare colpiscono duramente tutto il Paese. Manfredonia, invece, sceglie di restare vicina, di esserci, di agire con responsabilità e solidarietà.”

Ogni passo viene compiuto con attenzione, trasparenza e spirito di servizio.

Ringraziamo gli uffici, le dirigenti, e i dirigenti, il

Consiglio comunale per il lavoro svolto, e in particolare la Commissione consiliare competente, che ha accompagnato con serietà e collaborazione l’elaborazione e la verifica della manovra.

È anche grazie a questo impegno condiviso se oggi possiamo compiere un passo in avanti verso una idea di città e comunità più solida, equa e capace di guardare con fiducia al proprio futuro.