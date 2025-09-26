[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Il Comune dimentica l’informazione turistica e non ottiene finanziamenti regionali”

Abbiamo appreso, leggendo il provvedimento regionale del 24 settembre, che il Comune di Manfredonia non ha inviato, nei termini previsti dall’avviso, alcuna proposta progettuale per il potenziamento e la qualificazione dell’info-point turistico.



Ne è scaturita l’impossibilità di accedere alla complessiva somma, pari ad € 1.000.000,00, di cui € 198.600,00, assegnati alla provincia di Foggia.

Viceversa, sono state finanziate -per citarne alcune- le iniziative formulate dai Comuni di Biccari, Monte Sant’Angelo, Bovino, Mattinata, Vico del Gargano, Peschici e San Giovanni Rotondo.

Una modalità, davvero singolare, di sostenere e promuovere il turismo sipontino‼️‼️



Evidentemente si ritiene che sia sufficiente diffondere dati, circa il presunto incremento turistico, che cittadini, operatori e commercianti reputano poco rispondenti alla realtà effettiva!

Ugo Galli Consigliere Comunale